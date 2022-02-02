العراق.. استقالات تهدد مستقبل المعارضة البرلمانية

2022/02/02 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الانتخابات العراقية الأخيرة صعود كتل معارضة من خارج التشكيلة السياسية التقليدية إلى البرلمان، وهو تحول له تأثيره في الحياة السياسية في البلاد، حيث يراقب كثيرون أداء الأعضاء الذين يحملون برامج سياسية مختلفة.

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