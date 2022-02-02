مكافأة أمريكية لمن يدلى بمعلومات عن إيرانيين متهمين بالتدخل في الانتخابات

2022/02/02 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن الإيرانيين سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان.

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