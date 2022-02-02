بأسلوب مواجهة كورونا.. بدء المرحلة الأولى من تجربة لقاح الإيدز

2022/02/02 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المرحلة الأولى التجريبية للقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس نقص المناعة، حيث تم إعطاء أول متطوع جرعة يعتقد انها قادرة على وضع حدا لمرض الإيدز الذي تم اكتشافه منذ عام 1981، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".

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