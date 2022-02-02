وعن جائحة كوفيد-19 1 - جواد الديوان

2022/02/02 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان خلال سنوات جائحة COVID-19 انتشرت مصطلحات في مجال الصحة العامة والطب، وتناولها الجميع مثل تسطيح المنحنى ولقاحات ماسنجر RNA واختبارات المستضد السريع والمتحورات ذات الاهتمام وغيرها.



كما بينت الجائحة بجلاء تام الحدود الواضحة للخبرة الوبائية.



انتشار المتحور دلتا من كوفيد-19 في الولايات المتحدة الامريكية في الصيف الماضي أربك كثيرا الامل الذي تعزز بين الناس في القول ان التلقيح الشامل mass vaccinatio ......





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