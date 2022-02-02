نهوض كوريا ونكوص العرب - مصعب قاسم عزاوي

2022/02/02 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك سبب النمو الاقتصادي المتصاعد والمتسارع لمجتمعات دون أي موارد طبيعية مثل كوريا الجنوبية، وتأخر نمو المجتمعات العربية على الرغم من توافر كل الموارد الطبيعية فيها؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن الإجابة تكمن في نص السؤال نفسه، إذ أن الاستنتاج المنطقي من نسق السؤال المعرفي يشي ......





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