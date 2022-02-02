البونابرتية والفاشية : ليون تروتسكي (15يوليو 1934) - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/02 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ إن الأهمية العملية الهائلة للتوجه النظري الصحيح هي أكثر ما يلفت الانتباه في فترة الصراع الاجتماعي الحاد من التحولات السياسية السريعة ، والتغيرات المفاجئة في الوضع.في مثل هذه الفترات ، يتم استخدام المفاهيم والتعميمات السياسية بسرعة وتتطلب إما استبدالًا كاملاً (وهو أسهل) أو تجسيدها أو دقتها أو تصحيحها الجزئي (وهو الأمر الأصعب).



في مثل هذه الفترات فقط ، تنشأ جميع أنواع المواقف والتوليفات الانتقال ......





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