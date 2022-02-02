بريطانيا توقف

2022/02/02 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت الشرطة البريطانية اللص المدان جوناثان كاهيل، بعد حملة أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، على أمل إعادته إلى السجن، بسبب انتهاكه للإفراج المشروط عنه.

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