الصحافي حميد المهداوي في دور النائحة المستأجَرة ومهمة حفار القبور - محمد إنفي

2022/02/02 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي كم يكثر "الحيَّاحَة"، وكم تطول الألسن حول الوضع الداخلي للاتحاد الاشتراكي سواء عند بعض أبنائه الذين لهم حسابات شخصية مع القيادة الحزبية الحالية - قد تغيب أسباب هذه الحسابات الشخصية عن الرأي العام الوطني وحتى عن جزء من الرأي العام الحزبي؛ وقد سبق لي أن كتبت مقالات عن هذه الأسباب - أو عند بعض المحسوبين على الصحافة الذين يبحثون عن "البوز" وعن الإثارة!!! ومن بين هؤلاء، الصحافي حميد المهداوي، م ......





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