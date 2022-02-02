نهب الذهب الدموي في السودان (4) - تاج السر عثمان

2022/02/02 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ثالثا: التعدين الأهلي : القوى العاملة والمشاكل البيئية: 1- مشاكل القوي العاملة في التعدين الأهلي تزايد القوي العاملة في التعدين الأهلي أشرنا سابقا الي أن إنتاج الذهب الأقرب للدقة بين (200- 250) طنا سنويا ، مما أدي لارتفاع أعداد القوي العاملة في التعدين الأهلي التي وصلت في العام 2020 الي أكثر من مليوني شاب.



أما تقرير وزارة المعادن (2019) فقد أشار الي 3 ملايين يعملون في تع ......





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