بـ4 نقاط.. ماذا فعل الحوثي خلال 16 شهرا أوقفت فيه ضربات التحالف؟ الأزيمع يعدد

2022/02/02 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ما قامت به جماعة الحوثي خلال 16 شهرا قرر فيه تحالف "دعم الشرعية" في اليمن وقف ضرباته تمهيدا لمبادرة السلام.

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