مقتل أسرة كاملة في حي الزمالك بالقاهرة

2022/02/05 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تلقت بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط ضحايا في منطقة الزمالك.وبعد المعاينة تبين مقتل رجل وزوجته وأولاده الاثنين، بينما أصيبت حماته.وبمناقشتها قالت إن المتوفى الأول قتل زوجته وأولاده وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

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