وسائل إعلام مغربية: ساعات قليلة تفصل المنقذين عن الطفل ريان

2022/02/05 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت ساعات قليلة تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل العالق في بئر منذ الثلاثاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية نقلا عن مسؤولين محليين.

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