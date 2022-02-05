"الإثارة والحقيقة".. بيان لنقابة الصحافيين المغربية بشأن عملية إنقاذ الطفل ريان

2022/02/05 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت لم تثمر الجهود المستمرة بإنقاذ الطفل ريان بعد، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وسائل الإعلام المحلية والمراسلين المتواجدين بمكان الحادثة إلى التحلي بأخلاقيات المهنية التي تفرض التثبت من الخبر قبل إعلانه.

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