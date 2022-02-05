الإمارات تعلن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع فرنسا

2022/02/05 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين الإمارات وفرنسا وذلك لـ"مواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الامارات العربية المتحدة".

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