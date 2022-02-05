تقنية “واي فاي” جديدة بسرعات خيالية.. تعرف إلى مميزاتها

2022/02/05 | 07:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجياكشفت شركة تايوانية عن طرحها “واي فاي 7″، خلال عرض توضيحي، بسرعات تصل إلى 40 غيغابت/الثانية، ما يمهد الطريق لتكنولوجيا الشبكة اللاسلكية للدخول إلى الأجهزة المنزلية والمؤسسات على حد سواء بداية العام المقبل.وتعرض شركة “ميديا تك” حاليا عرضين تجريبيين لشبكة “واي فاي 7” للعملاء الرئيسيين والمتعاونين في الصناعة، لإثبات السرعات الفائقة للتكنولوجيا والإرسال …

ظهرت المقالة تقنية “واي فاي” جديدة بسرعات خيالية..



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