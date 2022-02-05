أردوغان يعول على العراق في تزويد بلاده بالغاز الطبيعي

2022/02/05 | 07:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن العراق قد يزود بلاده بالغاز الطبيعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود نقص في مخزون الغاز بالبلاد.جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان خلال رحلة عودته بالطائرة من أوكرانيا إلى تركيا، ونقلتها وكالة الأناضول.وأشار أردوغان إلى أن ثمة أصواتا داخلية في تركيا تدعي نقص …

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