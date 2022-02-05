بث مباشر لعملية إنقاذ ريان.. الكشف عن المسافة الفاصلة للوصل إلى الطفل

2022/02/05 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، السبت، عن مصدر رسمي قوله إن "فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل ريان".

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