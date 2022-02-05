2022/02/05 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح محمود البرعي، رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن، أهمية الحملة العالمية للمدن التي ستنطلق في الـ9 من فبراير/ شباط الجاري والرؤى التي تقبع خلف تحويل المدن للاستدامة، وذلك في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحملة العالمية للمدن تنطلق بـ9 فبراير.. رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن يوضح لـCNN أهميتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحملة العالمية للمدن تنطلق بـ9 فبراير.. رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن يوضح لـCNN أهميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).