واشنطن تعيد إعفاء إيران من العقوبات قبل مفاوضات نهائية

2022/02/05 | 07:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية؛ إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت الجمعة إعفاء إيران من العقوبات، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.

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