زيادة أسعار الوقود وهل الصب في مصلحة المواطن - إلهامي الميرغني

2022/02/05 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني بينما كان الشعب المصري يحتفل بالانتصار الكروي علي فريق الكاميرون والصعود للدور النهائي، وبينما كانت صفحات التواصل الاجتماعي مشغولة بحديث تركي ال شيخ ووصف الفنان محمد صبحي بالمشخصاتي، أصدرت لجنة تسعير المنتجات البترولية قرار برفع أسعار المنتجات البترولية في حدود 25 قرش ولتكون هذه هي الزيادة الرابعة في الأسعار خلال سنة.



ولجنة التسعير هي آلية جديدة تم استحداثها منذ عام 2019 وتقوم بدراسة الأسعار و ......





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