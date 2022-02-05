حصيلة وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف وفاة

2022/02/05 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة 900 ألف حالة، الجمعة، وفق جامعة جونز هوبكنز.

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