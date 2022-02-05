تركيا تسجل مستوى قياسي جديد للإصابات اليومية بكورونا

2022/02/05 | 08:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت وزارة الصحة التركية، امس الجمعة، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث تجاوز هذا المؤشر نقطة 111 ألف حالة.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية ليوم الجمعة، بتسجيلها 111157 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 107530 في بيانات الخميس.وتعتبر حصيلة اليوم أعلى مستوى لهذا المؤشر، وسجل العدد القياسي السابق يوم 2 …

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