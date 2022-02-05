محاولة إنقاذ ريان..

2022/02/05 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تتواصل فيه جهود فرق الإنقاذ لانتشال الطفل ريان العالق منذ أيام في بئر بالمغرب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها تظهر بلوغ مستويات الحفر المراحل الأخيرة.

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