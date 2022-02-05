القوات الامنية تشتبك مع عشيرة في ميسان رفضت ايقاف نزاع مسلح

2022/02/05 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتبكت القوات الامنية، اليوم السبت، مع عشيرة رفضت ايقاف نزاع مسلح في محافظة ميسان.وقال مصدر امني في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الامنية اشتبكت مع احد اطراف النزاع العشائري في قضاء قلعة صالح بعد رفضهم ايقاف إطلاق النار بين العشيرتين المتنازعتين”.هذا وأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم امس الجمعة، البدء […]

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