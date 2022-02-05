طهران تعلق على الحوار مع الرياض: السعودية وإيران دولتان أساسيتان بالمنطقة

2022/02/05 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده والمملكة العربية السعودية، دولتان أساسيتان بالمنطقة معبرا عن التطلعات بان يسهم الحوار والتعاون بين البلدين الى حل مشاكل المنطقة والعالم الاسلامي.

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