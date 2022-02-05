اجتماع موسع في بغداد لحسم انقسام القوى الكردية والشيعية

2022/02/05 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف السيادة محمد العبد ربه، السبت، عن وجود اجتماع سياسي موسع في بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم ملف ترشيح رئيس الجمهورية والخلاف الشيعي.وقال العبد ربه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجتماع السياسي الموسع سيعقد في العاصمة بغداد وسيحضره اغلب القيادات السياسية ورؤساء الكتل السياسية لبحث الازمة السياسية الحالية”.واضاف ان […]

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