الزوبعي: لا حكومة دون الاطار وجميع التحالفات هشة

2022/02/05 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد نائب رئيس الوزراء الاسبق عبد السلام الزوبعي، السبت، ذهاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بمفرده نحو تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان جميع التحالفات الحالية ستتفكك خلال الايام القليلة المقبلة.وقال الزوبعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف القوى السنية والكردية مع التيار الصدري هش وان زعيم التيار السيد مقتدى الصدر يخشى من الذهب […]

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