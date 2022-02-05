كشفت عن هدر بالبيشمركة.. كردستان تقر برواية الفضائيين وتشكك برواتب 100 الف شخص!

2022/02/05 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقرت حكومة اقليم كردستان العراق، بوجود موظفين فضائيين ووهميين في الاقليم، وفيما أكدت وجود شكوك برواتب 100 الف شخص، كشفت عن وجود برواتب البيشمركة.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “لدينا شكوك حول رواتب 100 الف شخص في اقليم كردستان”، مشيرا الى أن “حكومة الاقليم اعتمدت نظاما جديدا لكشف […]

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