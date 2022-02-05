مصدر مغربي: متران فقط يفصلان رجال الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل ريان

2022/02/05 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر رسمي مغربي أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل ريان في قعر البئر.وشدد المصدر، الذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون، اليوم السبت، على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل.وفي […]

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