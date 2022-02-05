السفارة الأميركية في السعودية تنشر صورة نادرة لأميرين وتكشف تفاصيلها

2022/02/05 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السفارة الأميركية لدى الرياض صورة جمعت الأميرين فيصل بن عبد العزيز وخالد عبد العزيز خلال زيارتهما للولايات المتحدة عام 1943، والتي مهدت للقاء بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت.

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