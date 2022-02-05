النفط توضح لا شحَّ بوقود الطبخ والتدفئة

2022/02/05 | 09:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة النفط، اليوم السبت، عدم وجود شح بوقود الطبخ والتدفئة في العاصمة بغداد، مشيرةً إلى أن نسبة توزيع النفط الأبيض في بغداد وصلت إلى 80%.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية والع عليه “النور نيوز” إنه “لا توجد أزمة في مادة النفط الأبيض ولا في غاز الطبخ”، مبيناً …

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