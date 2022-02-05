كيف نعالج النسيان الذي أصاب معظمنا جرّاء جائحة كوفيد-19.. وفق الخبراء؟

2022/02/05 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تواجه صعوبة في تذكّر المواعيد، والتفاصيل، والمهام اليومية خلال السنتين الماضيتين؟ يؤكّد لك الخبراء أنّك لست الوحيد الذي يعاني من هذا الأمر.

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