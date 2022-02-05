سباق مع الزمن.. عملية إنقاذ الطفل ريان وصلت مرحلة دقيقة

2022/02/05 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار سقوط الطفل المغربي، ريان، في حفرة عمقها 32 مترا ردود فعل واسعة وموجة تعاطف وسط محاولات فرق الإنقاذ المغربية انتشاله من الحفرة.

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