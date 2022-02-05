تحذيرات امنية من هجمات “داعشية” في مراكز المدن بعد مقتل زعيمهم

2022/02/05 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني صفاء الاعسم، السبت، من حدوث تفجيرات امنية كانتقام لمقتل زعيم داعش الارهابي عبد الله القرداش، مبينا ان التنظيم سيحاول اثبات وجوده في ضرب مراكز المدن.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تنظيم داعش الاجرامي وبعد كل ضربة توجه له يحاول ايصال رسالة الى العالم بوجوده ومدى امكانيته في ازهاق الارواح”.واضاف […]

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