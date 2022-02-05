القبض على احد المتهمين بالقتل في الديوانية

2022/02/05 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على احد المتهمين بالقتل.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من مركز شرطة الصلاحية من القاء القبض على أحد المطلوبين إلى مركز شرطة العباسية في محافظة النجف الاشرف وفق أحكام المادة ٤٠٦”.وأضافت انه “تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات […]

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