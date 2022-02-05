بيئة ذي قار تقاضي محطة كهرباء الناصرية لمخالفتها التعليمات

2022/02/05 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اكدت دائرة بيئة ذي قار، اليوم السبت، انها أقامت دعوى قضائية بحق محطة كهرباء الناصرية لمخالفتها الشروط البيئية في عدد من انشطتها.وذكر مدير البيئة كريم هاني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “فرق مديرية البيئة اجرت جولات تفتيشية لعدد من انشطتها ليتضح عدم التزامها بالمتطلبات البيئية”.وأضاف هاني ، ان “الانشطة شملت […]

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