ارتفاع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

2022/02/05 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية خلال الاسبوع الماضي لتصل إلى 412 ألف برميل يوميا كمتوسط.وقالت الإدارة في تقرير، ان “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.987 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 921 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه …

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