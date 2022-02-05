هزة ارضية بقوة 5.7 درجات تضرب أفغانستان

2022/02/05 | 09:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرقي مدينة قندوز الأفغانية.

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