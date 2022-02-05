زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان

2022/02/05 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 5.7 درجات شمال شرق أفغانستان، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

وأشار علماء الزلازل إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية وعلى عمق 209 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: روسيا اليوم

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