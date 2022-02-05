زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

2022/02/05 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 5.7 درجة شمال شرق أفغانستان، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).ويقع مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية.وأشار علماء الزلازل إلى أن المركز يقع على عمق 209 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن معلومات عن ما إذا كانت […]

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