2022/02/05 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف الباحث والخبير الاستراتيجي بقضايا الامن الاجتماعي والوطني السوري سعيد فارس السعيد ، السبت ، عن وجود مخطط لتنظيم داعش الاجرامي بالتنسيق مع القوات الاميركية وعملائها وادواتها بالمنطقة بمهاجمة مخيم الهول.وقال السعيد في تصريح ل / المعلومة/ إن ” الإدارة الأمريكية واستخباراتها وادواتها بالمنطقة تخطط وتعمل جاهدة بكيفية اعادة تنشيط وتفعيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاكيدا لما نشرته “المعلومة”.. خبير امني سوري: داعش يخطط لمهاجمة مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاكيدا لما نشرته “المعلومة”.. خبير امني سوري: داعش يخطط لمهاجمة مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).