الرافدين يصدر تنويهاً بشأن حسابات التوفير والجاري

2022/02/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، تنويهاً بشأن حسابات بنوعيها التوفير والجاري.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لإيداع اموالهم مقابل الفوائد".

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