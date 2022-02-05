مصرف الرافدين ينوه بشأن حسابات التوفير والجاري للمواطنين

2022/02/05 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، تنويهاً بشأن حسابات التوفير والجاري للمواطنين.وذكر المصرف في بيان مقتضب، أن “حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لإيداع أموالهم مقابل الفوائد”.

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