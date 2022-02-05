الإطار التنسيقي يهدد باستخدام الثلث البرلماني في حال استمرار النهج الاقصائي

2022/02/05 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..لوح الاطار التنسيقي، السبت، بعرقلة تعطيل تمرير هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الإطار ومن معه يشكلون أكثر من ثلث عدد مقاعد البرلمان.وقال النائب عن دولة القانون فيصل النائلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الإطار التنسيقي يمكنه أن يشكل الثلث المعطل مع بعض القوى السياسية الأخرى داخل مجلس النواب”.وأضاف […]

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