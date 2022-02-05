ذي قار تكشف كمية الاسماك المسوقة محليا

2022/02/05 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..اعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم السبت، عن تسويق اكثر من 2700 طن من الاسماك الى الأسواق المحلية في المحافظة.وقال مدير زراعة ذي قار، صالح هادي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان” البحيرات والاقفاص العائمة في ذي قار، ساهمت بتوريد 2709 طن من الأسماك الى الأسواق المحلية خلال الشهرين الماضيين”.وأشار […]

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