السعودية يمثلها لاعب واحد فقط بالألعاب الأولمبية الشتوية.. من هو فائق عابدي

2022/02/05 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل المملكة العربية السعودية في أولمبياد بكين الشتوية 2022 لاعب سعودي واحد هو فائق عابدي الذي حمل العلم السعودي خلال مراسم حفل افتتاح الدورة.

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