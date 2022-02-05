أسعار النفط تغلق اسبوعها على ارتفاع في الاسواق العالمية

2022/02/05 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلقت أسعار النفط على مكاسب بدعم استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.واغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.16 دولار ليصل الى 93.27 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 3.24 دولار او ما يعادل نسبة 3.6% في […]

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