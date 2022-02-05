تيار الحكمة يستبق جلسة البرلمان بالتأكيد على وحدة البيت الشيعي

2022/02/05 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم عضو تيار الحكمة علي الجوراني ، السبت ، قوى سياسية لم يسمها بالعمل جاهدة على شق الصف الشيعي حاليا ، محذرا من مغبة استمرار الخلاف الشيعي – الشيعي.وقال الجوراني في تصريح ل / المعلومة/ ان “تيار الحكمة حريص على وحدة البيت الشيعي والاتفاق على شكل الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “منصب […]

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