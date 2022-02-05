الملايين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع)

2022/02/05 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يُحيي اليوم ملايين الزائرين في مدينة سامراء المقدسة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط استعدادات أمنيَّة وخدميَّة وصحيَّة كبيرة.ويشارك في هذه المناسبة الدينيَّة أكثر من 300 موكب خدمي وعزائي بدأت بالتوافد إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه الزيارة.وتوافد ملايين الزوار إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي […]

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