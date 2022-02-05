الحشد الشعبي يعثر على مضافة “داعشية” تضم مواد لوجستية في الانبار

2022/02/05 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن العثور على مضافة تابعة لتنظيم “داعش” الاجرامي تضم متفجرات وسلاحا ومواد لوجستية في الأنبار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث في الحشد الشعبي عثرت على ارزاق تعود لداعش ومضافة وعبوات وصواريخ وقاذفة RBg7 في قرى بنيان سحالي والضايع والكعره”.[…]

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